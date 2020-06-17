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Минобороны открыло на своём сайте раздел о парадах Победы

В нём приведена подробная информация о мероприятиях по всей стране.

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Фото © Донат Сорокин / ТАСС

На официальном портале Министерства обороны России открылся раздел, посвящённый юбилейным парадам Победы, которые пройдут в 28 городах страны 24 июня.

В разделе представлена подробная информация о численности военной техники и личного состава вооружённых сил, которые пройдут в колоннах, а также места и время проведения праздничных салютов.

Самое масштабное мероприятие состоится в Москве, для удобства жителей и гостей города в разделе размещена инфографика, на которой отображена подробная схема построения пеших расчётов, механизированных колонн, а также приводятся данные об авиационной части парада.

Ранее Лайф сообщал, что для участия в Параде Победы в Россию прибыли военнослужащие из 12 стран.

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