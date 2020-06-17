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Сеул не намерен терпеть "безрассудные слова и действия" Пхеньяна

КНДР ранее стягивала свои войска к границе с южным соседом, а далее намерена провести там учения.

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Фото © Flickr / (stephan)

Власти Южной Кореи не намерены больше терпеть слова и действия руководства северного соседа, а также оскорбления в адрес лидера страны Мун Чжэ Ина. Об этом на брифинге заявил старший секретарь по связям с общественностью администрации южнокорейского президента Юн До Хан.

Мы больше не намерены терпеть безрассудные слова и действия Севера, — отметил представитель администрации главы государства.

Он также не оставил без внимания заявление первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) и младшей сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Она ранее раскритиковала выступление президента Южной Кореи на церемонии, посвящённой 20-й годовщине первого в истории саммита лидеров двух стран, а также заявила об откате отношений между соседями, назвав их "игрушкой в руках США". По мнению Юн До Хана, такие заявления являются "бессмысленными и грубыми".

Напомним, ситуация на Корейском полуострове резко обострилась из-за заброса антиправительственных листовок в Северную Корею. Акцию организовали неправительственные организации Республики Корея, которые поддерживает оппозиция страны. Следствием этого стал разрыв со стороны КНДР всех линий связи с Южной Кореей. После этого власти северян решили возобновить регулярные учения на границе двух стран.

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