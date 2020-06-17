Иностранные военные из 12 стран прибыли в Россию для участия в Параде Победы

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков сообщил, что в Россию уже прибыли военнослужащие из 12 стран, которые 24 июня примут участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом он рассказал в интервью газете "Красная звезда".

Уточняется, что речь идёт о военных делегациях из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Стоит отметить, что всего в параде на Красной площади будет участвовать более 13 тысяч военных, а также по центру столицы проедет 234 единицы современной и исторической наземной военной техники, в том числе новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-СМ", танки Т-90М и "Армата", зенитные ракетные комплексы "Бук-М3", "Тор-М2", С-400. В воздушной части Парада Победы будет задействовано 75 самолётов и вертолётов.

Напомним, Парад Победы в российской столице было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Дата проведения является памятной, так как 24 июня 1945 года прошёл легендарный Парад Победителей. К настоящему моменту торжественные мероприятия в Москве намерены посетить главы Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Южной Осетии и Абхазии.