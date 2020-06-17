В результате вооружённого конфликта на границе Индии и Китая погибло 20 военных

В районе Ладакх на спорной границе между Индией и Китаем произошёл вооружённый конфликт между военными двух стран. Как сообщает агентство ANI, в результате столкновений погибло 20 индийских военнослужащих.

Власти Индии сообщают, что КНР также понесла потери, однако о конкретном числе жертв пока не известно.

В Пекине заявили, что индийские военные нарушили договорённости и пересекли границу. После чего они напали на китайских солдат, что и послужило причиной для начала конфликта. В Нью-Дели же отметили, что столкновение между войсками произошло из-за попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.