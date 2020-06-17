Учёные рассказали о новом способе вернуть молодость

Специалисты из Калифорнийского университета в США обнаружили, что для эффекта омоложения необходимо разбавить плазму крови смесью физиологического раствора и альбумина. О результатах исследования говорится в журнале Aging.

Сообщается, что эксперимент был проведён на мышах. Выяснилось, что для сильного омоложения половину плазмы крови старых мышей нужно заменить раствором, где альбумин заменяет белок, который был потерян при удалении исходной плазмы.

Учёные отмечают, что это производит больший омолаживающий эффект на мозг, печень и мышцы животных, нежели переливание крови от молодых грызунов старым. Отмечается, что данная процедура не оказала негативного воздействия на их здоровье.

Как говорится в результатах данного исследования, эффект омоложения и продление жизни зависит не от молодой крови, а от устранения вредных факторов в старой крови. Специалисты подчёркивают, что старение организма ускоряется из-за повышенного уровня определённых белков.

У людей же состав плазмы может быть изменён с помощью плазмафереза, который одобрен для лечения, например, аутоиммунных заболеваний.