Хайди Клум призналась, что выглядит так молодо благодаря самому обычному средству за 130 рублей

В своём недавнем интервью для британского Elle модель рассказала, что регулярно умывает своё лицо детским шампунем Johnson's Baby за полтора фунта стерлингов (130 рублей). По словам Клум, это оказалось очень эффективным средством, а главное — нежным, что очень важно для кожи лица. В российских розничных сетях цена за 200-миллилитровую упаковку этого шампуня колеблется от 130 до 200 рублей.

Фото © Instagram / heidiklum

Также девушка рассказала, что по меркам бьюти-индустрии тратит на макияж очень мало времени — всего около 15 минут. Для макияжа Клум использует самый минимум: база, тушь для объёма и подкручивания ресниц и под конец — румяна и гель для бровей.

Фото © Instagram / heidiklum

Кроме того, мать четверых детей каждое утро начинает со свежего смузи со специальными витаминными добавками для ногтей, волос и кожи. Ну и, конечно, Хайди не забывает заниматься спортом.