Совет для всех! Россиянам порекомендовали лучший напиток для утоления жажды в жару

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что нужно употреблять в жаркую погоду, чтобы утолить жажду. Об этом он рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Согласно рекомендациям специалиста, лучше всего употреблять негазированную воду комнатной температуры.
— По некоторым данным, все южные страны и среднеазиатские пили горячий чай. Но я люблю холодный. Если у тебя нет заболеваний, склонности к ангине и прочего. Но говорят, что лучше тёплая вода утоляет жажду и она более полезна. Я против лимонадов, потому что там очень много сахара, поэтому лучше просто воду. Считается, что лучше комнатной температуры без сахара и без газа, — отметил Тутельян.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в связи с аномальной жарой в Москве объявлено штормовое предупреждение. В российской столице столбики термометров поднялись до 30–31 градуса выше нуля.
Специалисты МЧС РФ советуют в жаркие дни выставлять на кондиционерах температуру не меньше 23–25 градусов тепла.