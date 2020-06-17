Совет для всех! Россиянам порекомендовали лучший напиток для утоления жажды в жару

— По некоторым данным, все южные страны и среднеазиатские пили горячий чай. Но я люблю холодный. Если у тебя нет заболеваний, склонности к ангине и прочего. Но говорят, что лучше тёплая вода утоляет жажду и она более полезна. Я против лимонадов, потому что там очень много сахара, поэтому лучше просто воду. Считается, что лучше комнатной температуры без сахара и без газа, — отметил Тутельян.