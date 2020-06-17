Доверяем новым технологиям. ЕГЭ в этом году проверит искусственный интеллект

В этом году результаты основного и дополнительного этапов проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будут проверять с помощью искусственного интеллекта. Об этом рассказали в Рособрнадзоре, сообщают "Известия".

Отмечается, что благодаря специальному алгоритму можно будет проверить, сам ли школьник написал работу.

— Обезличенные образы бланков загружаются в специальное программное обеспечение, которое работает по типу нейронной сети. Перед тем как проверять бланки, нейронную сеть "обучают" на обезличенных образах экзаменационных работ прошлых лет. Программа выделяет группы бланков, в которых, предположительно, присутствуют разные почерки, — отметили в Рособрнадзоре.

На следующем этапе уже специалисты будут просматривать те бланки, которые нашла программа. Если и они подтвердят, что работа могла быть написана разными людьми, то эксперты Рособрнадзора будут внимательно изучать видеозаписи экзаменов и направлять такие работы в регион. А в отдельных случаях — на почерковедческую экспертизу.

Напомним, президент России Владимир Путин дал поручение Министерству просвещения, Роспотребнадзору, а также властям регионов, согласно которому они до 1 декабря должны определить дополнительные сроки проведения ЕГЭ в течение нового учебного года.