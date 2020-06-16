"Очень эмоциональная встреча". Трамп увиделся с семьями погибших от действий полиции

Президент США Дональд Трамп встретился с семьями американцев, которые умерли в результате насильственных действий полицейских. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь главы государства Кейли Макинани.

— Это была очень важная, очень эмоциональная встреча. Для президента это было возможностью поговорить наедине с этими семьями и услышать от них болезненные, трагические и глубоко личные истории о том, как они потеряли своих детей, в большинстве случаев детей, в некоторых — братьев или сестёр, — рассказала Макинани.

Она добавила, что на встрече "было много слёз и эмоций, а президент был глубоко огорчён".

— Он воспринял это как нечто очень личное, — подчеркнула пресс-секретарь.

Сообщается также, что Дональд Трамп выразил намерение оказать помощь семьям погибших.

Напомним, после того как жестокие действия полиции при задержании афроамериканца Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matters, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан. В ряде городов и штатов США суд и власти запретили использовать удушение и слезоточивый газ против демонстрантов на мирных митингах.