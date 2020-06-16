Под Рязанью злоумышленник ранил росгвардейца, который заступился за девушку

В Рязанской области неизвестный мужчина нанёс ножевое ранение сотруднику Росгвардии. Это произошло в тот момент, когда правоохранитель вступился за девушку. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, передаёт ТАСС.

— Инцидент произошёл в посёлке Лесной. Проходя мимо местного магазина, росгвардеец услышал женский крик о помощи, доносившийся из-за здания. Правоохранитель не мог не отреагировать и сразу же бросился на помощь. За магазином он обнаружил девушку и мужчину. Между ними происходила ссора, в ходе которой молодой человек угрожал девушке. Сотрудник ОМОН решил вступиться за неё. В ходе разговора злоумышленник неожиданно достал нож и ударил им росгвардейца, — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что пострадавшего немедленно доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Нападавший скрылся с места происшествия, в данный момент его разыскивает полиция. Девушка не пострадала.