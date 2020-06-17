В Московском зоопарке рассказали о неожиданном пополнении

Московский зоопарк поделился фотографиями своего нового подопечного — детёныша кустарниковой лусонской крысы, появление которого стало для специалистов большой неожиданностью. Всё дело в том, что его мама смогла скрывать беременность на всём её протяжении. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

— Рождение малыша лусонской крысы — всегда сюрприз для зоологов. Из-за того, что зверёк крупный (со среднюю домашнюю кошку) и пушистый, а детёныш рождается, как правило, только один, беременность самки совсем не видно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что малыш здоров и активен, но пока не отстаёт от своей мамы и следует за ней всюду, держась ртом за её сосок. Имя новорождённому ещё не выбрали, поскольку не удаётся определить его пол: мама не отпускает его ни на шаг и выходит из клетки только в ночное время, когда никого нет.

— Родителей крысёныша зовут Бонни и Клайд, ещё одну самку кустарниковой лусонской крысы — Нэнси. Возможно, малышу также дадут бандитское имя, под стать его сородичам, — уточняют специалисты.