ТЦ в Техасе эвакуировали из-за перестрелки между посетителями — видео

В американском городе Даллас, штат Техас, посетители и персонал торгового центра Galleria были эвакуированы после того, как ссора двух посетителей переросла в перестрелку. Об этом сообщает СВС.

По данным журналистов, сообщения о стрельбе поступили в 6:45 вечера, за несколько минут до закрытия ТЦ. По словам очевидцев, прозвучало около десяти выстрелов. Как минимум один человек получил ранения и был госпитализирован, его состояние не уточняется.

В настоящий момент активная стрельба в здании прекратилась. Полицейские просматривают записи камер видеонаблюдения и осматривают все помещения, стрелок пока не найден.