Пёс-герой. Ирландская певица рассказала, как собака спасла жизнь её младенцу

Известная певица из Ирландии Имельда Мэй рассказала в интервью, как однажды её собака породы бордер-колли по кличке Альфи спасла жизнь её новорождённой дочери. Об этом пишет газета The Independent.

По её словам, 13-летний Альфи умер в прошлом месяце. Певица вспомнила историю о домашнем любимце, которая произошла примерно семь лет назад. Альфи спас жизнь её маленькой дочери Вайолет. Мэй рассказала, что пёс однажды начал сильно скулить и всячески подзывал хозяйку к девочке. Женщина последовала за собакой и увидела, что дочь натянула на лицо пластиковый пакет и начала задыхаться.

— Он спас моей дочери жизнь. Он не успокаивался, всё подгонял меня, бегал туда-сюда и скулил, пока я не последовала за ним. Я ему очень многим обязана, — рассказала певица.