Медведев рассказал о тройном ударе, который испытала экономика России

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в связи с пандемией российская экономика испытала тройной удар в 2020 году. Это: снижение мировых цен на нефть, значительное сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за CoViD-19.
— Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов, — написал он в статье для журнала "Россия в глобальной политике".
Медведев напомнил, что за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары: на исходе XX века, в 2008–2009 и в 2014–2015 годах. Поэтому, по его оценке, просчитать негативные последствия этого шока для экономики и определить наиболее действенные меры для их снижения будет нетрудно. Он считает, что основного отрицательного эффекта следует ожидать в 2020 году, а в 2021-м страна сможет адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть.
Втрой удар — это последствие внутренних ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавируса. Вынужденные меры привели к проблемам в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе, говорит Медведев. Он отмечает, что аналогов этого шока в истории страны не было, но он чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. По его мнению, от этого удара экономика начнёт восстанавливаться достаточно быстро, если новые волны эпидемии не вынудят ввести новые ограничения.
Третьим ударом стало снижение объёмов российского экспорта вследствие введения карантинных мер. Медведев считает, что спрос восстановится после улучшения ситуации и снятия ограничений в мире. Он также заявил, что новая волна коронавируса может нанести глобальной экономике ущерб, сопоставимый с мировыми войнами.