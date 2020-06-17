Медведев рассказал о тройном ударе, который испытала экономика России

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в связи с пандемией российская экономика испытала тройной удар в 2020 году. Это: снижение мировых цен на нефть, значительное сокращение экспорта и внутренние ограничения из-за CoViD-19.

— Сегодня наша страна испытывает воздействие сразу трёх экономических шоков. Во-первых, падение нефтяных цен на мировом рынке. Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов, — написал он в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Медведев напомнил, что за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары: на исходе XX века, в 2008–2009 и в 2014–2015 годах. Поэтому, по его оценке, просчитать негативные последствия этого шока для экономики и определить наиболее действенные меры для их снижения будет нетрудно. Он считает, что основного отрицательного эффекта следует ожидать в 2020 году, а в 2021-м страна сможет адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть.

Втрой удар — это последствие внутренних ограничений, которые были введены для предотвращения распространения коронавируса. Вынужденные меры привели к проблемам в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе, говорит Медведев. Он отмечает, что аналогов этого шока в истории страны не было, но он чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности. По его мнению, от этого удара экономика начнёт восстанавливаться достаточно быстро, если новые волны эпидемии не вынудят ввести новые ограничения.