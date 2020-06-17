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Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании и дождях в конце недели

Ожидается понижение температуры воздуха на 8–10 градусов.

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Фото © Александр Щербак / ТАСС

В конце текущей недели жителей и гостей российской столицы поджидает неприятный погодный сюрприз — в город придёт резкое похолодание. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Мы прогнозируем, что температура будет в диапазоне 18–23 градуса. После 27–31 градуса — это понижение ощутимое,приводит его слова ТАСС.

По данным Вильфанда, грядущее похолодание вызвано перемещением холодного фронта, из-за него уже в субботу ожидаются "заметные" предфронтальные дожди.

Ну а пока холодный фронт только идёт на Москву, горожан испытывает на прочность сильная жара — сегодня в столице ожидается до +31 градуса.

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