Смертельная спешка. Украина и США показали пример, как не нужно выходить из карантина

Весь мир в страшном ожидании второй волны коронавируса. Но не все ещё удачно справились с первой. У Украины и США, по мнению специалистов, это не очень получилось.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов на днях заявил, что в стране из-за плачевных показателей по числу новых заболевших коронавирусом могут остановить снятие ограничительных мер. На 11 июня на Украине заболело 689 человек. И подобные показатели держатся уже несколько дней.

Такого антирекорда у нас ещё не было. Даже в самые трудные времена... Мы будем предлагать проведение определённых мероприятий ради вашего здоровья и жизни Максим Степанов, глава Минздрава Украины

А всё потому, что в течение месяца в стране активно снимают ограничительные меры повсеместно, дошли уже до пятого этапа (из определённых пяти). Но, видимо, поторопились. Вот как соотносятся меры по отмене режима самоизоляции с цифрами заболевших:

"Мы приближаемся к пропасти катастрофы"

Эту фразу произнесла судья округа Харрис Лина Идальго, говоря о положении дел с коронавирусом в своём штате. США уже более месяца назад стали выходить из самоизоляции. Решение принимали сами местные губернаторы. В итоге сразу несколько штатов сообщили о возобновлении роста числа заболевших. Тенденция на увеличение выявленных случаев прослеживается сразу в 22 штатах. Особенно явные признаки второй волны инфекции, по наблюдениям Университета Хопкинса, возникают в Аризоне, Техасе, Флориде и Калифорнии.

По замечаниям экспертов, виной такой тенденции второй волны стало не только неправильное решение властей, но и само отношение американцев. Граждане США массово не следовали рекомендациям, собираясь толпами в общественных местах и на пикниках. Пик активности пришёлся на 23–25 мая, когда были большие выходные в связи с Днём поминовения военнослужащих, погибших в войнах и вооружённых конфликтах.

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Вторая причина — массовые акции протеста и беспорядки, устроенные в связи с гибелью от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.

Например, в Лос-Анджелесе за две недели до гибели Флойда насчитывалось 13,3 тысячи случаев, через две недели после — 18,1 тысячи.

Но не только на Украине и в Штатах в связи со снятием ограничений в рост пошло число заболевших. Это ещё и Китай, Египет. В Южной Корее за сутки 13 июня сообщили о 34 новых случаях коронавируса, из них 30 были в Сеуле, численность населения которого — около десяти миллионов человек. Эти случаи, в частности, были связаны с посещением ночных заведений и церковных служб.