На Украине накрыли сеть веб-порностудий с многомиллионной выручкой — видео

В украинском городе Николаеве полицейские накрыли крупную сеть онлайн-порностудий. В незаконный бизнес было вовлечено более 70 "моделей", а общая месячная выручка могла составлять до двух с половиной миллионов гривен (примерно шесть с половиной миллионов рублей).

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области, спецоперацию проводили при участии сотрудников отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также уголовного розыска, киберполицейских и бойцов особого назначения. Обыски прошли в главном офисе, в веб-студиях, а также в квартирах администраторов. Всего было изъято более 60 комплектов компьютерной техники, банковские и сим-карты и другие вещдоки.

Отмечается, что приём на работу происходил в главном офисе в Николаеве. Четыре администратора отбирали девушек. Их находили на сайтах по поиску работы и предлагали должность менеджера. Однако на собеседовании девушкам сообщали, что место уже занято, но есть и другой вариант — работа веб-моделью.

Помимо основной должности кандидаткам предлагали работу переводчиком на те случаи, если модели не знали английского языка. Так как в онлайн-чатах в основном приходилось общаться с иностранцами, эта должность в порностудии была весьма востребована. Все сотрудницы работали в три смены, а их прибыль составляла от 500 до 2000 евро (от 39 до 157 тысяч рублей).

По факту незаконного производства и распространения порнографических материалов полиция возбудила уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье на Украине предусматривает до семи лет лишения свободы.