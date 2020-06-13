На Украине накрыли сеть веб-порностудий с многомиллионной выручкой — видео

В украинском городе Николаеве полицейские накрыли крупную сеть онлайн-порностудий. В незаконный бизнес было вовлечено более 70 "моделей", а общая месячная выручка могла составлять до двух с половиной миллионов гривен (примерно шесть с половиной миллионов рублей).
Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области, спецоперацию проводили при участии сотрудников отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, а также уголовного розыска, киберполицейских и бойцов особого назначения. Обыски прошли в главном офисе, в веб-студиях, а также в квартирах администраторов. Всего было изъято более 60 комплектов компьютерной техники, банковские и сим-карты и другие вещдоки.
Отмечается, что приём на работу происходил в главном офисе в Николаеве. Четыре администратора отбирали девушек. Их находили на сайтах по поиску работы и предлагали должность менеджера. Однако на собеседовании девушкам сообщали, что место уже занято, но есть и другой вариант — работа веб-моделью.
Помимо основной должности кандидаткам предлагали работу переводчиком на те случаи, если модели не знали английского языка. Так как в онлайн-чатах в основном приходилось общаться с иностранцами, эта должность в порностудии была весьма востребована. Все сотрудницы работали в три смены, а их прибыль составляла от 500 до 2000 евро (от 39 до 157 тысяч рублей).
По факту незаконного производства и распространения порнографических материалов полиция возбудила уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье на Украине предусматривает до семи лет лишения свободы.
Накануне Лайф рассказывал, что четверо пассажиров международного аэропорта Казани включили на большом экране Сбербанка порноролик, который шёл более 12 часов. Пикантное видео заметили лишь на следующее утро. Сейчас шутников ищет полиция.