Британские школьники ради выполнения домашнего задания посмотрели порно

В британском городе Халл школьникам задали домашнюю работу, выполняя которую, они могли посмотреть разные виды порно. Об этом пишет местное издание Hulldailymail.

Сообщается, что ученики седьмых, восьмых и девятых классов получили на дом задание, в котором нужно было дать определения таким понятиям, как гетеросексуальность, гомосексуальность, порнография, мягкое порно, жёсткое порно, порноместь, секстинг, и другим. Кроме того, им задали вопросы об алкоголе, наркотиках и курении.

Выполняя задание, школьники воспользовались Интернетом, из-за чего им пришлось столкнуться с различными материалами порнографического характера.