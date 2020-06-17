В Татарстане самолёт экстренно сел на дорогу из-за отказа двигателя

В Татарстане легкомоторный самолёт Cessna из-за отказавшего в полёте двигателя совершил вынужденную посадку на дорогу. Борт принадлежит Бугурусланскому лётному училищу. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

— Около 06:40 мск 17 июня, по информации Камского транспортного прокурора, легкомоторный самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма, — рассказала РИА "Новости" старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Во время полёта на борту находилось два инструктора, курсантов с ними не было. Транспортная прокуратура по данному факту начала проверку.