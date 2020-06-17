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В Татарстане самолёт экстренно сел на дорогу из-за отказа двигателя

В момент инцидента на борту находилось два профессиональных пилота.

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Фото © Приволжская транспортная прокуратура

В Татарстане легкомоторный самолёт Cessna из-за отказавшего в полёте двигателя совершил вынужденную посадку на дорогу. Борт принадлежит Бугурусланскому лётному училищу. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Около 06:40 мск 17 июня, по информации Камского транспортного прокурора, легкомоторный самолёт Cessna Бугурусланского лётного училища в связи с отказом двигателя приземлился на автомобильную дорогу в районе города Бугульма, — рассказала РИА "Новости" старший помощник приволжского транспортного прокурора Майя Иванова.

Во время полёта на борту находилось два инструктора, курсантов с ними не было. Транспортная прокуратура по данному факту начала проверку.

Двумя днями ранее Лайф сообщал, что в подмосковном Жуковском совершил экстренную посадку самолёт Почты России. По некоторым данным, причиной инцидента стали проблемы с одним из двигателей лайнера.

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