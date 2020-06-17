Медведев заявил о всплеске киберпреступности из-за пандемии коронавируса

— Сегодня, когда люди в повседневной жизни всё больше и больше используют цифровые решения, а компании переходят на удалённый режим работы, открывая доступ к своим внутренним данным, кибермошенникам, хакерам и продавцам контрафактной продукции всё легче искать своих жертв, — написал он в статье для журнала "Россия в глобальной политике".