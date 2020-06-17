В регионах Китая ввели карантин для приезжих из Пекина

Во всех регионах Китая был введён обязательный карантин для граждан, которые прибыли из Пекина, на фоне эпидемиологической обстановки, которая в последние дни значительно ухудшилась. Об этом сообщает портал Sina.

Отмечается, что большинство местных распоряжений предусматривают 14-дневную изоляцию для всех приехавших из китайской столицы. Однако в некоторых регионах на фоне опасений по поводу бессимптомности протекания заболевания этот срок был увеличен до 21 дня. В частности, это Макао, а также приграничная с РФ провинция Хэйлунцзян.

Аналогичные меры предприняли и власти Гонконга, которые объявили об обязательном 21-дневном карантине для прибывающих из районов с высоким и средним уровнем эпидемиологической угрозы. В стране сейчас такие районы есть только в Пекине.