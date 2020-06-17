Медведев назвал главное условие выживания во время пандемии

— В этот трудный период именно транспарентность является главным условием выживания. Нужно делиться научной и практической информацией, навыками, различного рода технологическими решениями. Государства и люди должны объединить усилия, оказывать друг другу взаимную поддержку и помощь настолько активно, насколько этого требует ситуация, — написал он в статье для журнала "Россия в глобальной политике".

Медведев заявил о необходимости как можно скорее оставить в стороне ненужные споры и противоречия. Он вспомнил отрывок из романа Альбера Камю "Чума", в котором говорится, что сама по себе хроника борьбы с бедой "не может стать историей окончательной победы", а лишь свидетельством того, что обязаны совершать все люди вопреки страху. Замглавы Совбеза заключил, что только самое тесное сотрудничество позволит победить общего врага всего человечества — вирус.