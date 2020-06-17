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Задержан водитель грузовика, смявшего пять машин на Урале

В результате аварии погибло два человека и семь пострадали.

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После ДТП с участием шести автомобилей в Челябинской области, в котором погибло два человека, задержали водителя грузовика, решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело.

Водитель автомобиля Shaanxi, двигаясь из города Сатка в город Катав-Ивановск, по предварительной установленной причине — отказ тормозной системы — допустил столкновение с попутными движущимися транспортными средствами: Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ 2114, Hino, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Напомним, в результате ДТП погибли водитель и пассажир "Лады", ещё семь человек были госпитализированы.

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