В России за сутки коронавирус подтвердился у 7843 человек

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 7843 человек. Об этом сообщает Федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в стране. Таким образом, общее количество россиян, столкнувшихся с инфекцией, достигло 553 301.

Наибольшее количество новых случаев зафиксировано в Москве. Там за сутки диагноз подтвердился у 1065 человек. Помимо столицы в тройку регионов — лидеров по числу заразившихся вошли Московская область, Нижегородская область и ХМАО.

За всё время пандемии в стране полностью вылечилось от коронавирусной инфекции 304 342 пациента. Из них 10 036 победили болезнь накануне. Летальных же случаев от CoViD-19 в России насчитывается 7478, из которых 194 произошли вчера.