Президент Гондураса и его супруга заразились коронавирусом

— Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня мне сообщили, что я заражён коронавирусом , — рассказал Эрнандес.

Врачи порекомендовали ему соблюдать покой, но он решил продолжить работать удалённо. Заболевание у президента Гондураса протекает в лёгкой форме, он уже начал лечение и чувствует себя лучше. По словам Эрнандеса, у супруги коронавирус протекает бессимптомно. Он добавил, что CoViD-19 также выявили у двоих его сотрудников, которые уже проходят лечение.