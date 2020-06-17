﻿Испытатели на себе. Где за 100 000 в месяц добровольно вакцинируются от CoViD-19

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готовы приступить к официальным клиническим испытаниям препарата. Более 70 добровольцев ради этого вот уже две недели лежат в больнице.
Первые добровольцы вот-вот получат вакцину от CoViD-19, сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в клинических испытаниях препарата примет участие в общей сложности 76 человек, которые сейчас лежат в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко и клинической больнице № 1 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Академик отметил, что у всех этих людей отрицательный тест на коронавирус и нет хронических болезней — это было среди главных требований.
Они уже 14 дней лежат в одноместных палатах и ни с кем не контактируют. И все врачи тоже на изоляции находятся. Врачи уже имеют иммунитет, то есть они уже когда-то переболели давно, соответственно, они защищены, потому что мы не можем допустить, чтобы наши добровольцы в процессе заболели CoViD-19
Александр Гинцбург
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Как ранее сообщал Первый канал, волонтёры испытают на себе двухкомпонентную вакцину, они получат две инъекции с интервалом 21 день. По данным профессора Гинцбурга, в общей сложности пациентам предстоит провести на больничной койке 42 дня.
Они домой не пойдут, они будут находиться всё время в стационаре не потому, что кто-то боится, что с ними что-то случится, а только из тех соображений, чтобы они, не дай бог, не заболели. Строжайший режим микробиологический: в чепчиках, халатах, перчатках, воздух соответствующий, фильтры стоят, продукты передаются соответствующим образом
Александр Гинцбург
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Менее чем за месяц с момента введения прививки врачам предстоит собрать целый список анализов, чтобы проверить эффективность вакцины.
Там не менее пяти анализов, их берут и на иммуногенность, и на протективность, то есть с помощью сыворотки будут смотреть вирусонейтрализующую активность. И бесконечное количество анализов берут, которые будут говорить о работе печени, почек, лёгких и всех остальных органов
Александр Гинцбург
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Препарат должен будет вызвать иммунный ответ двух типов. Первый внутриклеточный — это деятельность Т-лимфоцитов, которые распознают и уничтожают чужеродные элементы. Второй — иммунитет, работающий в межклеточном пространстве, он называется гуморальным.
Все люди, которые будут участвовать в испытаниях, должны быть защищены или Т-клеточным, или гуморальным иммунитетом. Или одновременно и тем и другим. Каждый ответ по отдельности должен составлять 70%. А так как популяции разделяются, то по какому-то из этих двух иммунных ответов все 100% должны быть защищены
Александр Гинцбург
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Как подчеркнул Гинцбург, разработчики рассчитывают, что ни у одного пациента вакцина не вызовет серьёзных побочных эффектов.
Серьёзных нежелательных эффектов не должно быть. А повышение температуры, которое купируется парацетамолом, жаропонижающими, — это вполне допустимо, как при любой вакцинации
Александр Гинцбург
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Напомним, ранее академик рассказал, что и он сам, и многие другие участники работы над вакциной уже получили её, то есть, по сути, неофициально испытали на себе. Впрочем, учёный заявил, что это нельзя считать испытанием, он назвал это самозащитой.
Со стороны, наверное, кажется, что это рискованно. Для нас, людей, которые сами на себе испытывают, это не составляло никакого риска, я вам честно скажу. Эти люди все — профессионалы, и не потому, что они громко говорят и себя в грудь бьют, а потому, что они уже не первую вакцину испытывают по этому принципу
Александр Гинцбург
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Учёный также упомянул, что за участие в клинических испытаниях вакцины добровольцам положено вознаграждение — 100 тысяч рублей. Интересно, поощряют ли отважных разработчиков?
Сотрудникам за всё платят их учреждения. Сколько им платят — это их проблемы, мы это не регламентируем, кроме их зарплаты, сколько им ещё платят за участие, они же в рабочее время делают. Там, естественно, в договоре заложена эта сумма, но она заложена на учреждение, а не на конкретных врачей, они вправе по закону распределять её, как считают нужным. Самое главное, чтобы они выполнили запланированный объём работы
Александр Гинцбург
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
По словам главы Национального исследовательского центра Гамалеи, есть основания надеяться на получение готовой и успешно проверенной вакцины от CoViD-19 уже к концу августа 2020 года. Но при этом Гинцбург признал, что на начальных этапах препарата будет очень немного — "даже на одну Москву не хватит". Он выразил мнение, что первым делом прививку нужно будет обеспечить врачам в госпиталях и учителям.
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