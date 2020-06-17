﻿Испытатели на себе. Где за 100 000 в месяц добровольно вакцинируются от CoViD-19

﻿В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готовы приступить к официальным клиническим испытаниям препарата. Более 70 добровольцев ради этого вот уже две недели лежат в больнице.

﻿Первые добровольцы вот-вот получат вакцину от CoViD-19, сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в клинических испытаниях препарата примет участие в общей сложности 76 человек, которые сейчас лежат в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко и клинической больнице № 1 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Академик отметил, что у всех этих людей отрицательный тест на коронавирус и нет хронических болезней — это было среди главных требований.

﻿Они уже 14 дней лежат в одноместных палатах и ни с кем не контактируют. И все врачи тоже на изоляции находятся. Врачи уже имеют иммунитет, то есть они уже когда-то переболели давно, соответственно, они защищены, потому что мы не можем допустить, чтобы наши добровольцы в процессе заболели CoViD-19 ﻿Александр Гинцбург ﻿Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

﻿Как ранее сообщал Первый канал, волонтёры испытают на себе двухкомпонентную вакцину, они получат две инъекции с интервалом 21 день. По данным профессора Гинцбурга, в общей сложности пациентам предстоит провести на больничной койке 42 дня.

﻿Они домой не пойдут, они будут находиться всё время в стационаре не потому, что кто-то боится, что с ними что-то случится, а только из тех соображений, чтобы они, не дай бог, не заболели. Строжайший режим микробиологический: в чепчиках, халатах, перчатках, воздух соответствующий, фильтры стоят, продукты передаются соответствующим образом Александр Гинцбург ﻿Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

﻿Менее чем за месяц с момента введения прививки врачам предстоит собрать целый список анализов, чтобы проверить эффективность вакцины.

﻿Там не менее пяти анализов, их берут и на иммуногенность, и на протективность, то есть с помощью сыворотки будут смотреть вирусонейтрализующую активность. И бесконечное количество анализов берут, которые будут говорить о работе печени, почек, лёгких и всех остальных органов Александр Гинцбург ﻿Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

﻿Препарат должен будет вызвать иммунный ответ двух типов. Первый внутриклеточный — это деятельность Т-лимфоцитов, которые распознают и уничтожают чужеродные элементы. Второй — иммунитет, работающий в межклеточном пространстве, он называется гуморальным.

﻿Все люди, которые будут участвовать в испытаниях, должны быть защищены или Т-клеточным, или гуморальным иммунитетом. Или одновременно и тем и другим. Каждый ответ по отдельности должен составлять 70%. А так как популяции разделяются, то по какому-то из этих двух иммунных ответов все 100% должны быть защищены Александр Гинцбург ﻿Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

﻿Как подчеркнул Гинцбург, разработчики рассчитывают, что ни у одного пациента вакцина не вызовет серьёзных побочных эффектов.

﻿Серьёзных нежелательных эффектов не должно быть. А повышение температуры, которое купируется парацетамолом, жаропонижающими, — это вполне допустимо, как при любой вакцинации Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

﻿Напомним, ранее академик рассказал, что и он сам, и многие другие участники работы над вакциной уже получили её, то есть, по сути, неофициально испытали на себе. Впрочем, учёный заявил, что это нельзя считать испытанием, он назвал это самозащитой.

﻿Со стороны, наверное, кажется, что это рискованно. Для нас, людей, которые сами на себе испытывают, это не составляло никакого риска, я вам честно скажу. Эти люди все — профессионалы, и не потому, что они громко говорят и себя в грудь бьют, а потому, что они уже не первую вакцину испытывают по этому принципу Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

﻿Учёный также упомянул, что за участие в клинических испытаниях вакцины добровольцам положено вознаграждение — 100 тысяч рублей. Интересно, поощряют ли отважных разработчиков?

﻿Сотрудникам за всё платят их учреждения. Сколько им платят — это их проблемы, мы это не регламентируем, кроме их зарплаты, сколько им ещё платят за участие, они же в рабочее время делают. Там, естественно, в договоре заложена эта сумма, но она заложена на учреждение, а не на конкретных врачей, они вправе по закону распределять её, как считают нужным. Самое главное, чтобы они выполнили запланированный объём работы Александр Гинцбург Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

﻿По словам главы Национального исследовательского центра Гамалеи, есть основания надеяться на получение готовой и успешно проверенной вакцины от CoViD-19 уже к концу августа 2020 года. Но при этом Гинцбург признал, что на начальных этапах препарата будет очень немного — "даже на одну Москву не хватит". Он выразил мнение, что первым делом прививку нужно будет обеспечить врачам в госпиталях и учителям.