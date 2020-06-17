Нужны три справки. Россиянам объяснили правила заселения в санатории

Многие санатории Краснодарского, Ставропольского и Алтайского края уже распахнули свои двери для отдыхающих, а в Крыму туристов из других регионов РФ ждут с 1 июля. Однако, как рассказали в АТОР, из-за коронавируса санатории обязаны заселять только тех приезжих, которые предъявят три определённые Роспотребнадзором справки:
- Курортную карту с выпиской из истории болезни и направлением врача.
- Справку об отсутствии коронавируса, полученную за 72 часа до выезда к месту отдыха.
- Справку о санэпидокружении.
— Я бы рекомендовала иметь при себе все три справки. Туристов, у которых нет таких справок, могут развернуть в аэропорту. Ведь санаторий несёт уголовную ответственность, если он заселяет туриста даже без одной из этих справок, — объяснила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью "Российской газете".
Тем же, кто предпочитает отправляться на отдых дикарём, она напомнила, что не во всех регионах страны отменены ограничения, поэтому вероятность попасть в обсерватор высока.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что страна начнёт открывать туристический сезон с 1 июля. Это коснётся самых вожделенных россиянами регионов — Кубани и Крыма. На полуострове призвали россиян смело бронировать отдых со второго месяца лета.