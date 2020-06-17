В "Роскачестве" предупредили об уязвимостях умных домов

Не защищённая должным образом система умного дома может нарушить физическую, а также информационную безопасность владельца. Если хакеры получат доступ к одному из устройств, то по цепочке смогут взломать и остальные, сообщает "Роскачество".

— Все устройства умного дома могут быть соединены в единую систему, а та, в свою очередь, должна быть связана с вашим смартфоном и компьютером. Таким образом, если хакер или вирус сумели проникнуть в любом месте через уязвимости, они (с высокой вероятностью) смогут захватить и все остальные устройства по цепочке, — отмечается в публикации ведомства.

Система умного дома необходима для того, чтобы выполнять простые действия в квартире, такие как включение света или автоматическое открытие дверей. Все устройства, работающие в системе, непосредственно связаны между собой, поэтому требуют особой защиты от взлома.

Среди рекомендаций по мерам безопасности "Роскачество" советует поставить более надёжный пароль и активировать двухфакторную аутентификацию. Также рекомендуется использовать антивирусный софт и своевременно обновлять программное обеспечение всех устройств.

Отдельное внимание специалисты уделили умным колонкам, которые в последнее время пользуются особой популярностью. В ведомстве посоветовали отказаться от обмена данными с производителем, которые необходимы для улучшения обслуживания. Кроме того, в "Роскачестве" рекомендуют не обсуждать при включённой колонке конфиденциальные темы и не привязывать к ней аккаунты, связанные с платёжными средствами.