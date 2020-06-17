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В 12 регионах России решили провести школьные выпускные очно

В большинстве субъектов РФ из-за коронавируса мероприятие состоится онлайн.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В 12 регионах решили провести выпускные балы у школьников в традиционном формате, сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на онлайн-совещании партии "Единая Россия". По его словам, в некоторых субъектах РФ вечера уже состоялись, другие определили даты.

[Есть] 15 регионов, которые определили очно-заочный формат проведения, когда в части муниципалитетов будут проходить в очном формате, в части — в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию, — рассказал Глушко.

Ещё в 57 российских регионах, исходя из эпидемиологической обстановки, решили проводить выпускные балы только в онлайн-формате.

За минувшие сутки количество случаев коронавирусной инфекции в России увеличилось на 7843 и превысило 553 тысячи. С начала эпидемии полностью вылечилось от CoViD-19 304 342 пациента, умерло 7478 человек. Эксперты отмечают, что Россия прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем другие страны.

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