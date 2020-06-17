В 12 регионах России решили провести школьные выпускные очно

В 12 регионах решили провести выпускные балы у школьников в традиционном формате, сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на онлайн-совещании партии "Единая Россия". По его словам, в некоторых субъектах РФ вечера уже состоялись, другие определили даты.

— [Есть] 15 регионов, которые определили очно-заочный формат проведения, когда в части муниципалитетов будут проходить в очном формате, в части — в онлайн-формате через социальные сети и видеотрансляцию, — рассказал Глушко.

Ещё в 57 российских регионах, исходя из эпидемиологической обстановки, решили проводить выпускные балы только в онлайн-формате.