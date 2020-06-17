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"Это не похоже на искусство". Цискаридзе раскритиковал Большой театр

Артист также обвинил руководство театра в пренебрежении мерами безопасности во время пандемии.

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Николай Цискаридзе. Фото © LIFE / Дмитрий Киселёв

Возвращение Николая Цискаридзе на должность художественного руководителя в Большой театр зависит от того, кто будет занимать пост генерального директора. Об этом артист балета заявил в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс.Эфире".

Если хоть как-то этот человек может повлиять на художественный процесс — я не соглашусь никогда, — заявил он.

Цискаридзе пояснил, что не стремится к доходному месту, для него главное — полноценно работать. Но рабочий процесс напрямую зависит от политики генерального директора театра. А что касается нынешних постановок в Большом, по его мнению, это вовсе не искусство.

То, что происходит в моём родном Большом театре, — это не похоже на искусство, — отметил артист.

Во время интервью он также неоднократно упоминал о том, что нынешние руководители Большого театра, да и многие деятели российской театральной сферы пренебрегают мерами предосторожности, которые так важны во время пандемии. Так, они организовывают офлайн-концерты, в которых участвуют сотни артистов, и уже планируют премьеры в новом театральном сезоне. При этом Цискаридзе заявил, что сам очень серьёзно относится к эпидемии и даже готов стать добровольцем и работать в больнице, если это понадобится.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о сроках открытия театров.

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