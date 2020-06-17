Москвичей предупредили об ограничении движения на дорогах из-за репетиции Парада Победы

Движение в центре Москвы будет ограничено сегодня, 17 июня, с 17:30. Перекрытия будут связаны с проведением репетиции Парада Победы. Об этом сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

— Уже сегодня с 17:30 начнутся перекрытия. Движение в центре будет сложным, — сообщает пресс-служба ведомства в "Твиттере".

В ЦОДД порекомендовали добираться до центра города на метро или с помощью средств индивидуальной мобильности. Там добавили, что репетиции проезда военной техники по Красной площади состоятся 17, 18 и 20 июня.