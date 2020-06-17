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Регион
Опубликовано 17 июня 2020, 09:24
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В Финляндии рассказали, что Горбачёв собирался отдать им Карелию

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Бывший финский дипломат утверждает, что сделка не состоялась только из-за отказа экс-президента Мауно Койвисто.

Советский Союз под руководством Михаила Горбачёва якобы рассматривал вопрос о передаче Карелии Финляндии. Причиной такого решения было "отсутствие ресурсов" на восстановление Выборга. Об этом написал в своей книге бывший эксперт финского МИД, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.

Экс-дипломат утверждает, что регион мог отойти соседнему государству в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Не случилось этого якобы из-за решения президента Финляндии Мауно Койвисто. Тот полагал, что стране не нужны дополнительные территории, поскольку "и сейчас не получается всю Финляндию заселить". У главы государства якобы были и другие аргументы для отказа от Карелии.

Он [Мауно Койвисто] не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь ещё в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом, — приводит цитату из книги Сеппинена портал iltalehti.fi.

Горбачёв назвал виновных в развале СССР
Горбачёв назвал виновных в развале СССР

В Горбачёв-фонде назвали фальшивкой и "абсолютно безответственным разговором" заявления бывшего дипломата о желании СССР отдать Карелию. Глава пресс-службы Павел Палажченко в беседе с РИА "Новости" напомнил, что все беседы тогдашних лидеров СССР и Финляндии уже опубликованы, они полностью опровергают утверждения Сеппинена.

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Алёна Темирчиева
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