В Финляндии рассказали, что Горбачёв собирался отдать им Карелию

Бывший финский дипломат утверждает, что сделка не состоялась только из-за отказа экс-президента Мауно Койвисто.

Советский Союз под руководством Михаила Горбачёва якобы рассматривал вопрос о передаче Карелии Финляндии. Причиной такого решения было "отсутствие ресурсов" на восстановление Выборга. Об этом написал в своей книге бывший эксперт финского МИД, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен.

Экс-дипломат утверждает, что регион мог отойти соседнему государству в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Не случилось этого якобы из-за решения президента Финляндии Мауно Койвисто. Тот полагал, что стране не нужны дополнительные территории, поскольку "и сейчас не получается всю Финляндию заселить". У главы государства якобы были и другие аргументы для отказа от Карелии.

— Он [Мауно Койвисто] не хотел, чтобы у Западной Финляндии был конкурент в лице Выборга. Ведь ещё в 1930-е годы Выборг был в Финляндии преуспевающим городом, — приводит цитату из книги Сеппинена портал iltalehti.fi.