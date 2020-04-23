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Регион
Опубликовано 23 апреля 2020, 14:07

Горбачёв назвал виновных в развале СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

А ещё рассказал об ошибках, допущенных идеологами перестройки.

Советский и российский политик Михаил Горбачёв указал на тех, кто, по его мнению, виновен в срыве перестройки и развале СССР. Речь об этом зашла во время его интервью изданию РИА "Новости". По словам бывшего президента СССР, ответственность за события 1991 года несут члены Государственного комитета чрезвычайного положения и те, кто воспользовался событиями августовского путча для окончательного развала государства.

Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну, — отметил он.

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При этом Горбачёв признался, что перестройка началась без конкретного плана, без программы. У её идеологов, с его слов, тогда "не было и не могло быть" точного "расписания поездов", и тем не менее они знали, "в каком направлении идти".

Что удалось и что не удалось — это большая тема. Но, если говорить кратко, удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен, — откровенничает он. — Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать.

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Напомним, что сегодня исполняется 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. 23 апреля 1985 года Горбачёв заявил о необходимости реформирования системы, дав старт преобразованиям под лозунгом ускорения социально-экономического развития СССР.

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Марина Калегина
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