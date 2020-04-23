Горбачёв назвал виновных в развале СССР
Экс-президент СССР Михаил Горбачёв. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
А ещё рассказал об ошибках, допущенных идеологами перестройки.
Советский и российский политик Михаил Горбачёв указал на тех, кто, по его мнению, виновен в срыве перестройки и развале СССР. Речь об этом зашла во время его интервью изданию РИА "Новости". По словам бывшего президента СССР, ответственность за события 1991 года несут члены Государственного комитета чрезвычайного положения и те, кто воспользовался событиями августовского путча для окончательного развала государства.
— Срыв перестройки в 1991 году был результатом действий путчистов ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча, чтобы развалить страну, — отметил он.
При этом Горбачёв признался, что перестройка началась без конкретного плана, без программы. У её идеологов, с его слов, тогда "не было и не могло быть" точного "расписания поездов", и тем не менее они знали, "в каком направлении идти".
— Что удалось и что не удалось — это большая тема. Но, если говорить кратко, удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен, — откровенничает он. — Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать.
Напомним, что сегодня исполняется 35 лет со дня апрельского пленума ЦК КПСС, который принято считать датой начала перестройки. 23 апреля 1985 года Горбачёв заявил о необходимости реформирования системы, дав старт преобразованиям под лозунгом ускорения социально-экономического развития СССР.