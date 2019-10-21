Опрос: "Жертвами перестройки" считают себя четверть россиян

Каждый четвёртый россиянин на вопрос, считает ли он, что стал жертвой времён так называемой перестройки, ответил утвердительно. Это следует из опроса ВЦИОМа, передаёт РИА "Новости".

В общей сложности личный ущерб от того периода советской истории признали 25% опрошенных. В свою очередь, 70% — абсолютное большинство — дали противоположный ответ. Затруднились ответить 5%.

Чаще остальных "жертвами перестройки" называют себя россияне в возрасте 60 лет и старше — 37% опрошенных. Меньше всего граждан данной категории оказалось среди респондентов в возрасте 18–24 лет — 8%.

Отмечается, что своё негативное отношение к перестройке высказало большинство россиян. 61% опрошенных уверены, что этот период жизни советского государства был больше плохим, чем наоборот. 24% уверены в обратном, затруднились ответить 15%.

Любопытно, что отношение к перестройке сильно зависит от возраста респондента. Положительно оценивают детище Горбачёва чаще те, кто даже не жил в тот период, — 57% опрошенных в возрасте 18–24 лет, реже видят в ней хорошее россияне в возрасте 45–59 лет — 15%.

Уверенность в том, что перестройка была больше плохим, чем хорошим явлением, выразили в основном те, кто имел возможность прочувствовать её на себе, — 75% опрошенных в возрасте 45–59 лет.

Больше плохого, чем хорошего, в перестройке видят и жители российских городов-миллионников — 59%, а почти половина россиян, 49%, и вовсе уверены, что лучше бы её не было. С ними не согласны 42% опрошенных, не уверены в ответе 9%.

Опрос проводился 17 октября методом телефонного интервью, в нём приняли участие 1600 человек из разных регионов России. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.