Кремль — об идее сократить новогодние каникулы: Есть уже устоявшаяся практика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею сенатора Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трёх дней в 2021 году.
— Никакой позиции в Кремле на этот счёт нет. Каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему, но есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим, — добавил Песков.
Напомним, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году до трёх дней. По мнению парламентария, это необходимо для поддержки предприятий после пандемии коронавируса. А вот в Госдуме не увидели острой необходимости сокращать каникулы, так как к 31 декабря Россия уже "в значительной степени" восстановит экономику.