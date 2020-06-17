Кремль — об идее сократить новогодние каникулы: Есть уже устоявшаяся практика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею сенатора Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трёх дней в 2021 году.

— Никакой позиции в Кремле на этот счёт нет. Каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему, но есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим, — добавил Песков.