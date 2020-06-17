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Кремль — об идее сократить новогодние каникулы: Есть уже устоявшаяся практика

Дмитрий Песков обратил внимание, что дискуссия о сокращении праздничных дней поднимается практически каждый год.

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Фото © ТАСС / АР / Pavel Golovkin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею сенатора Андрея Кутепова сократить новогодние праздники до трёх дней в 2021 году.

Никакой позиции в Кремле на этот счёт нет. Каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему, но есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим, — добавил Песков.

Напомним, глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году до трёх дней. По мнению парламентария, это необходимо для поддержки предприятий после пандемии коронавируса. А вот в Госдуме не увидели острой необходимости сокращать каникулы, так как к 31 декабря Россия уже "в значительной степени" восстановит экономику.

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