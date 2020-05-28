Ветераны Афганистана пригрозили "съездить по рылу" Киркорову за ролик о десантниках

В Российском союзе ветеранов Афганистана пригрозили певцу Филиппу Киркорову за юмористический ролик, в котором он предстал в образе десантника. В видео артист в тельняшке и голубом берете допустил недвусмысленные намёки на гомосексуализм.

Замглавы Центрального правления РСВА Владимир Кошелев заметил, что это не первая выходка Киркорова, поэтому "хватить с ним сюсюкаться". А поскольку жалобы — это недостойное для десантника дело, он намерен при встрече врезать певцу, "куда он заслуживает". В подтверждение своей решимости полковник запаса даже сочинил стих.

— Кто помнит десантное братство, Обязан Киркорову Филу В ответ на его святотатство, Коль встретится, съездить по рылу, — зачитал Кошелев в интервью телеканалу "360".