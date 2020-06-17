НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Легкомоторный самолёт упал в Одессе. По словам очевидцев, экипаж погиб

Трагедия произошла сразу после взлёта. Подробности выясняются.

195

Фото © Соцсети

Легкомоторный самолёт "Дельфин" рухнул в районе 4-го Аэропортовского переулка в Одессе. По предварительной информации, один из членов экипажа самолёта погиб, другой госпитализирован в тяжёлом состоянии. Другие источники со ссылкой на очевидцев сообщают о гибели обоих лётчиков.

Тем временем местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео с места трагедии. Один из них возмутился, что скорую пришлось ждать больше 15 минут.

Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя, — сообщил мужчина в Facebook.

Выбор редакции

Loading...