Легкомоторный самолёт упал в Одессе. По словам очевидцев, экипаж погиб

Легкомоторный самолёт "Дельфин" рухнул в районе 4-го Аэропортовского переулка в Одессе. По предварительной информации, один из членов экипажа самолёта погиб, другой госпитализирован в тяжёлом состоянии. Другие источники со ссылкой на очевидцев сообщают о гибели обоих лётчиков.

Тем временем местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео с места трагедии. Один из них возмутился, что скорую пришлось ждать больше 15 минут.