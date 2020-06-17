Украинский "Макдоналдс" отказался от русского языка и вызвал скандал в соцсетях

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" оказалась в эпицентре языкового конфликта на Украине. Компания отказалась от русского языка в меню заведений на территории страны, чем вызвала волну недовольства. Пользователи Сети призывают бойкотировать фастфуд.

— Так понимаю, руководители или айтишники компании Макдоналдс решили дискриминировать или потроллить таким образом русскоязычных граждан Украины? Ну ок. Давайте тогда мы, русскоговорящие украинцы, объявим им бойкот. Ну раз они считают, что нас нет, будем считать, что их тоже нет, — написал украинский журналист Евгений Хурсин в соцсетях.

В ответ на это журналисту и всем остальным с аналогичной позицией предложили уехать из страны. Позже Хурсин подчеркнул, что в сложившейся ситуации речь идёт об уважении к клиентам. Он назвал русский "чуть ли не первым по популярности" языком в стране и отметил, что компания выбрала политику вместо бизнеса.

Позже помимо украинских патриотов "Макдоналдс" нашёл поддержку в Посольстве Украины в США. В своём твиттере дипломаты заявили, что названия многих блюд на родном языке звучат вкуснее, а несогласных призвали изучать язык с помощью меню ресторана.