Опрос: Более трети украинцев считают родным языком русский

Респонденты признались, что предпочитают мову для общения в учебных заведениях, а русский — при разговорах с друзьями.

Более трети украинцев (35%) считают родным языком русский, несмотря на попытки Киева внедрить использование исключительно украинского языка во всех сферах жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого компанией TNS.

Согласно опросу, для 63% родным является украинский. Дома и на работе примерно одинаковая часть граждан общается на русском и украинском языках — по 49%. При этом 53% респондентов признались, что в учебных заведениях чаще всего разговаривают на мове. А при общении с друзьями (52%) и в Интернете (56%) лидирует русский.

Напомним, 15 мая на то время президент Украины Пётр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно нормативному акту, граждане страны должны использовать мову во всех сферах жизни.