Лукашенко приедет на Парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение приехать на Парад Победы в Москву 24 июня. Об этом сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

— Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы. Важно отметить, что приглашение Владимира Владимировича Путина на эти памятные торжества в части мероприятий, где главным событием будет военный парад, принято президентом Белоруссии, — отметил дипломат.