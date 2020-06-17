Лукашенко приедет на Парад Победы в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение приехать на Парад Победы в Москву 24 июня. Об этом сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.
— Мы благодарны главе белорусского государства за готовность принять участие в торжествах 24 июня в Москве в честь Великой Победы. Важно отметить, что приглашение Владимира Владимировича Путина на эти памятные торжества в части мероприятий, где главным событием будет военный парад, принято президентом Белоруссии, — отметил дипломат.
Напомним, Парад Победы было решено перенести с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с коронавирусом. Дата проведения является памятной, так как 24 июня 1945 года прошёл легендарный Парад Победителей. Ранее Лукашенко сообщил, что в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях отправится делегация из Белоруссии.