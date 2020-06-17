Медсестра после карантина сходила в бар, где в итоге она сама и ещё 40 человек заразились CoViD-19

40-летняя Эрика Крисп, которая работает в клинике, поделилась с подписчиками в "Фейсбуке" своей невесёлой историей. Женщина соскучилась по друзьям за долгие месяцы изоляции, поэтому, когда власти Флориды, США, отменили карантин, отправилась с подружками в бар. Огромной компанией в 16 человек дамы весело провели время, но спустя три дня после гуляний Эрика почувствовала классические симптомы коронавируса. А сделанный тест показал, что женщина заражена, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Erika Crisp

Помимо неё вирус подхватили также 14 её друзей и 20 пользователей "Фейсбука", которые в тот же вечер отдыхали в баре. Владельцы заведения тут же закрыли бар на несколько дней, чтобы проверить сотрудников и продезинфицировать помещение. Из 49 работников бара заражёнными оказались семеро. Эрика заметила, что в собственном просчёте виновата лишь она сама. Хоть власти и сняли ограничения по карантину, ей не стоило сразу бежать в людное место, позабыв про перчатки и маску.

Фото © Facebook / Erika Crisp

Опять же, надо было думать головой. У меня вирус, у моих друзей вирус, мы все заражены. Но что уже поделаешь. Я рассказываю это вам, чтобы предупредить, а вы уж поступайте как хотите. Я распространяю эту информацию, не чтобы навредить кому-то или очернить репутацию бара. Время сейчас отвратительное, так что будьте добры ко всем. Любви и счастья! Эрика Крисп

Фото © Facebook / Erika Crisp