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Модель пожаловалась на последствия карантина, честно показав, что стало с её лицом без косметолога

Так девушка решила поддержать тех, кто тоже пострадал в изоляции и теперь мечтает о нормальной коже.

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Фото © Instagram / aura.henshaw

27-летняя модель Лора Хеншоу из Австралии пожаловалась 285 тыс. подписчиков, как домашний образ жизни подпортил ей кожу. Девушка выложила в своём инстаграме пару фото без макияжа, на которых со всех ракурсов показала, во что превратилось её лицо. Лора призналась, что у неё нормальная кожа (ни хорошая, ни плохая), но такое количество высыпаний её даже немного напугало, пишет News.com.

Фото © Instagram / aura.henshaw

Под снимками модель рассказала, что является теперь счастливой обладательницей "карантинного лица", которым сейчас делятся все пользователи Сети. Так Лора хотела показать, что изменения кожи — вполне нормальное дело и не стоит стыдиться, ведь от этого не убежать даже знаменитостям. Подписчики девушки в комментариях подтвердили, что тоже пострадали от таких же высыпаний.

Фото © Instagram / aura.henshaw

Блин, моё лицо сейчас выглядит буквально так же!

elle_ferguson

У меня с кожей такие же проблемы((

jadeaustin_

Что ж, подруга, мы с тобой в одной лодке

maple_syrup_runs

Фото © Instagram / aura.henshaw

"Карантинное лицо" теперь часто можно встретить, ведь многие оказались в одинаковых условиях. Стресс повышает выработку жира, который забивает поры, а домашняя пыль всё делает только хуже. Сюда же стоит отнести качество питания, ведь многие позабыли о диетах, отдав предпочтение жирной и вредной пище. И всё это сказалось на состоянии кожи. Дерматологи посоветовали максимально устранить причины высыпаний и обрабатывать их маслом чайного дерева, время от времени нанося маски из зелёной глины.

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