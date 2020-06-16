Модель пожаловалась на последствия карантина, честно показав, что стало с её лицом без косметолога

27-летняя модель Лора Хеншоу из Австралии пожаловалась 285 тыс. подписчиков, как домашний образ жизни подпортил ей кожу. Девушка выложила в своём инстаграме пару фото без макияжа, на которых со всех ракурсов показала, во что превратилось её лицо. Лора призналась, что у неё нормальная кожа (ни хорошая, ни плохая), но такое количество высыпаний её даже немного напугало, пишет News.com.

Фото © Instagram / aura.henshaw

Под снимками модель рассказала, что является теперь счастливой обладательницей "карантинного лица", которым сейчас делятся все пользователи Сети. Так Лора хотела показать, что изменения кожи — вполне нормальное дело и не стоит стыдиться, ведь от этого не убежать даже знаменитостям. Подписчики девушки в комментариях подтвердили, что тоже пострадали от таких же высыпаний.

Фото © Instagram / aura.henshaw

Блин, моё лицо сейчас выглядит буквально так же! elle_ferguson

У меня с кожей такие же проблемы(( jadeaustin_

Что ж, подруга, мы с тобой в одной лодке maple_syrup_runs

Фото © Instagram / aura.henshaw