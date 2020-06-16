Модель пожаловалась на последствия карантина, честно показав, что стало с её лицом без косметолога

27-летняя модель Лора Хеншоу из Австралии пожаловалась 285 тыс. подписчиков, как домашний образ жизни подпортил ей кожу. Девушка выложила в своём инстаграме пару фото без макияжа, на которых со всех ракурсов показала, во что превратилось её лицо. Лора призналась, что у неё нормальная кожа (ни хорошая, ни плохая), но такое количество высыпаний её даже немного напугало, пишет News.com.
Под снимками модель рассказала, что является теперь счастливой обладательницей "карантинного лица", которым сейчас делятся все пользователи Сети. Так Лора хотела показать, что изменения кожи — вполне нормальное дело и не стоит стыдиться, ведь от этого не убежать даже знаменитостям. Подписчики девушки в комментариях подтвердили, что тоже пострадали от таких же высыпаний.
Блин, моё лицо сейчас выглядит буквально так же!
У меня с кожей такие же проблемы((
Что ж, подруга, мы с тобой в одной лодке
"Карантинное лицо" теперь часто можно встретить, ведь многие оказались в одинаковых условиях. Стресс повышает выработку жира, который забивает поры, а домашняя пыль всё делает только хуже. Сюда же стоит отнести качество питания, ведь многие позабыли о диетах, отдав предпочтение жирной и вредной пище. И всё это сказалось на состоянии кожи. Дерматологи посоветовали максимально устранить причины высыпаний и обрабатывать их маслом чайного дерева, время от времени нанося маски из зелёной глины.
WOW-girls
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