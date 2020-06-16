Китаец потолстел на 100 кг во время карантина, в результате чего выйти из дома он так и не смог

О самом парне известно не много. Местные медиа называют его просто Джоу. До пандемии он вёл вполне обычную жизнь: работал в кафе и хотя бы старался следить за своим весом. Но, когда в городе ввели карантин, всё изменилось. Запертый у себя в квартире Джоу больше не мог сжигать полученные калории. Так, его вес за пять месяцев увеличился со 180 до 280 килограммов.

Конечно, такие изменения не могли остаться незамеченными для здоровья. Парню пришлось вызывать врачей, ведь он не мог не то что выйти на улицу — даже сон давался ему с трудом. Чтобы перетащить беднягу из дома в машину скорой помощи, понадобилась целая бригада медбратьев, но на этом проблемы не закончились.

Когда Джоу привезли в больницу, врачи не могли сделать КТ, ведь пациент просто не помещался в томограф. Мало того, на руках китайца даже не прощупывался пульс. Но, несмотря на трудности, врачам всё же удалось выявить несколько опасных симптомов: сердечная недостаточность и нарушение дыхания.