Китаец потолстел на 100 кг во время карантина, в результате чего выйти из дома он так и не смог

О самом парне известно не много. Местные медиа называют его просто Джоу. До пандемии он вёл вполне обычную жизнь: работал в кафе и хотя бы старался следить за своим весом. Но, когда в городе ввели карантин, всё изменилось. Запертый у себя в квартире Джоу больше не мог сжигать полученные калории. Так, его вес за пять месяцев увеличился со 180 до 280 килограммов.
Фото © Weibo
Конечно, такие изменения не могли остаться незамеченными для здоровья. Парню пришлось вызывать врачей, ведь он не мог не то что выйти на улицу — даже сон давался ему с трудом. Чтобы перетащить беднягу из дома в машину скорой помощи, понадобилась целая бригада медбратьев, но на этом проблемы не закончились.
Когда Джоу привезли в больницу, врачи не могли сделать КТ, ведь пациент просто не помещался в томограф. Мало того, на руках китайца даже не прощупывался пульс. Но, несмотря на трудности, врачам всё же удалось выявить несколько опасных симптомов: сердечная недостаточность и нарушение дыхания.
Фото © Weibo
После десяти тяжёлых дней попыток стабилизировать пациента медикам это удалось. Сейчас Джоу ничего не угрожает. Конечно, если не учитывать сотни килограммов лишнего веса. Однако "просто сесть на диету" у парня не получится. Его ожирение вызвано нарушениями в эндокринной системе. Но у Джоу есть надежда на здоровое будущее. Сейчас ему нужно сбросить 50 килограммов, чтобы врачи смогли безопасно шунтировать его желудок, пишет IBT.