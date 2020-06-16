Жена Кокорина доказала, что готова к пляжному сезону, надев своё самое откровенное бикини

29-летняя Дарья Валитова обрадовалась тёплой погоде и решила показать подписчикам, что полностью готова к пляжному сезону. Девушка поделилась в " Инстаграме " селфи, на котором позировала в золотистом бикини, стоя у зеркала. Блондинка похвасталась суперстройной фигурой и плоским животом, подписав: "Лето — оно такое".

Подписчики не могли пройти мимо такого снимка. Изящные формы Дарьи удостоились жарких комплиментов. Прокомментировать её комплекцию в комментарии пришла экс-супруга ещё одного футболиста — Александра Кержакова. Милана Тюльпанова отметила, что девушка действительно выглядит худой, и послала ей смайлик.

Фигура возлюбленной Александра Кокорина выглядит ещё эффектнее, если вспомнить, как она признавалась, что похудела на 30 кг. Девушка набрала вес во время беременности и лишь спустя полтора года вернулась в форму, в чём ей помогли в том числе исключения из рациона сладкого и мучного и занятия спортом. Недавно Дарья с супругом отметили трёхлетие сына.