Жена Кокорина доказала, что готова к пляжному сезону, надев своё самое откровенное бикини

29-летняя Дарья Валитова обрадовалась тёплой погоде и решила показать подписчикам, что полностью готова к пляжному сезону. Девушка поделилась в "Инстаграме" селфи, на котором позировала в золотистом бикини, стоя у зеркала. Блондинка похвасталась суперстройной фигурой и плоским животом, подписав: "Лето — оно такое".
Подписчики не могли пройти мимо такого снимка. Изящные формы Дарьи удостоились жарких комплиментов. Прокомментировать её комплекцию в комментарии пришла экс-супруга ещё одного футболиста — Александра Кержакова. Милана Тюльпанова отметила, что девушка действительно выглядит худой, и послала ей смайлик.
Худая, блин 😂😘
Milana_tulpanova
Очень красивая
Nakolihanova2
Хоть кто-то к лету готов
Malyavskaya86
Фигура возлюбленной Александра Кокорина выглядит ещё эффектнее, если вспомнить, как она признавалась, что похудела на 30 кг. Девушка набрала вес во время беременности и лишь спустя полтора года вернулась в форму, в чём ей помогли в том числе исключения из рациона сладкого и мучного и занятия спортом. Недавно Дарья с супругом отметили трёхлетие сына.
Окончательно пришла в форму, которая была до родов, через полтора года! Чудес не бывает, главное — терпение и труд! И поверьте: всё возможно) Даже после 77 кг вернуть свои 47
Дарья Валитова
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