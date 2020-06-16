Папарацци раскрыли, кто украл сердце Меган Фокс спустя месяц после расставания с мужем

Не успели многие поверить своей удаче, услышав, что 34-летняя Меган Фокс рассталась со своим мужем, как появились фото её нового ухажера. Папарацци поймали парочку на днях, когда она вечером покидала один из баров Лос-Анджелеса. Красотка нулевых годов держалась за ручку с популярным 30-летним певцом и актёром Колсоном Бэйкером, более известным как Machine Gun Kelly, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / Natasha Marie Bridger

Перед этим в Сети всплыли фото, как певец катал Меган по городу на машине, зародив слухи о романе. Затем певец опубликовал клип на свою песню Bloody Valentine, где пара предстала в нескольких компрометирующих позах. Это только подогрело интерес фанатов, а последние фото из бара не оставили никаких сомнений — голливудская актриса нашла себе нового парня.

Фото © YouTube / Machine Gun Kelly

Со своим мужем Брайаном Остином Грином актриса начала встречаться ещё в 2004 году, и с тех пор их отношения переживали непростое развитие. Пара то расставалась, то снова сходилась, то женилась, то разводилась. Но и после развода влюблённые продолжили встречаться. Слухи об их расставании начались лишь в этом году, когда оказалось, что знаменитости проводят карантин не вместе. А 18 мая выяснилось, что пара окончательно рассталась.

Фото © Instagram / arent_you_that_guy