"Пять лет я жил в аду". Максим Фадеев раскрыл, как его использовали подопечные

В октябре 2019 года Максим Фадеев объявил о разрыве контрактов его лейбла MALFA со всеми артистами, отдав им весь контент в безвозмездное пользование. А недавно заявил, что группа "Серебро" вызывает у него "самые болезненные и мерзкие воспоминания". Теперь же продюсер признался в "Инстаграме", что последние пять лет работы с подопечными стали для него настоящим адом, что всё это время его использовали и обесценивали.
Фото © Instagram / fadeevmaxim
Знаете, последние лет пять я жил в самом настоящем аду! Ещё полгода назад я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься "едой" и трамплином для своих "деток", когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка!
Максим Фадеев
Слева: Максим Фадеев с певицами Доно и Наргиз. Справа — с Ольгой Серябкиной. Фото © Instagram / fadeevmaxim
По словам Фадеева, ему обидно, что он не был для своих "деток", которым давал новую жизнь, ни другом, ни учителем. При этом продюсер заявил, что, находясь в таком неприглядном положении, он даже его не осознавал.
Ты для них "еда"! И если перестал давать кровь — становишься ненужным, к тебе относятся уже как к жертве, за которой не нужно бегать. А ты при этом этого совершенно не чувствуешь! Живёшь и думаешь: "Как классно вокруг!" А оказывается, это и есть ад
Максим Фадеев
Максим Фадеев и группа "Серебро". Фото © Instagram / fadeevmaxim
Теперь же композитор почувствовал долгожданное освобождение, отметив, что занимается только музыкой, что для него и есть настоящее счастье. Недавно Фадеев представил публике новую протеже. Ею оказалась артистка Mayrun — бывшая участница группы "Серебро" Марианна Кочурова.