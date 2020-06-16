"Пять лет я жил в аду". Максим Фадеев раскрыл, как его использовали подопечные

Знаете, последние лет пять я жил в самом настоящем аду! Ещё полгода назад я думал, что это стало нормально: когда тебя обесценивают, не считаются с твоим мнением, желанием, когда ты просто являешься "едой" и трамплином для своих "деток", когда к тебе только потребительское отношение. А любовь, как у проституток, только за деньги! Только товар другой — музыка!

Максим Фадеев