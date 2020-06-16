Бывшая королева красоты разделась перед камерой, показав страшные ожоги, которые покрыли 85% её тела

53-летную Кэрол Мейер из Квинсленда, Австралия, можно назвать самой храброй женщиной в мире. Двадцать лет назад ей пришлось вытерпеть самый ужасный день в её жизни. Кэрол не помнила, как начался пожар, она лишь схватила своего полуторагодовалого сына Зака и выбежала из дома. Малыш тогда не пострадал, но маме не повезло. После врачи диагностировали у неё ожог 85% поверхности тела и предупредили, что шансы у Кэрол невелики.

Фото © Facebook / Carol Ann Mayer

Женщина провела в коме восемь недель, а затем начался долгий период реабилитации, за время которого Кэрол сделали более ста операций. Случившееся не сломило маму, которая продолжила бороться со своими проблемами и комплексами. И тут к ней обратился известный британский фотограф Брайан Кэсси. В 2011 году им уже довелось поработать вместе, и с тех пор мужчина всё не мог выкинуть идею из головы, пишет Unilad.

Фото © Facebook / Carol Ann Mayer

В этот раз он предложил Кэрол сняться обнажённой, чтобы показать, как изменил её пожар. Фото было решено назвать The Skin I’m In ("Кожа, в которой я живу"). Сперва женщину напугало такое предложение, но позже она согласилась. Она призналась, что сложнее всего было снять не одежду, а ободок, который прикрывал выжженную кожу на голове и изувеченные уши. До этого Кэрол всегда появлялась на публике и даже перед семьёй только с ним. Но у женщины была цель, поэтому она справилась со стрессом.

Фото © Facebook / Carol Ann Mayer