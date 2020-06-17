Успенская показала, как выглядела в молодости, и пользователи не узнали девушку на фото

66-летняя "королева шансона" поздравила с днём рождения одного из своих младших братьев — Якова. Певица отметила, что братья всегда заботились о сестре, и вместе с тёплыми словами показала в "Инстаграме" фото, где она и виновник торжества предстали ещё совсем молодыми.
Судьба наградила меня прекрасными братьями❤️ Которые окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой настоящего мужского плеча. И сегодня день рождения у одного из них!
Любовь Успенская
Однако узнать на снимке артистку оказалось не так просто. Тёмные кудрявые волосы, тонкие губы, изящный бюст — так выглядела девушка на фото. И эти нюансы не остались без внимания пользователей.
Удивлённые подписчики поинтересовались, действительно ли на фото Успенская. И отметили, что такие перемены во внешности сложно списать только на возраст. Комментаторы решили, что всё дело в пластических операциях, до которых она, впрочем, выглядела тоже очень привлекательно.
Люба, на фотографии вы?
Platoons19
Как у вас выросла грудь
Ada_baruh
Какая хорошая! Делай пластику, худей — время вспять не повернуть
Lenkova485
Вы здесь такая красивая. Как будто до пластики ✨ Но сейчас всё равно тоже прекрасны
Annie_are_you_soki
Но если с братьями артистке удаётся поддерживать тёплые дружеские отношения, то с родной дочерью ей сложно наладить контакт. Между Успенской и Татьяной Плаксиной затяжной конфликт, который артистка переносит довольно болезненно.