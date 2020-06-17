Успенская показала, как выглядела в молодости, и пользователи не узнали девушку на фото

66-летняя "королева шансона" поздравила с днём рождения одного из своих младших братьев — Якова. Певица отметила, что братья всегда заботились о сестре, и вместе с тёплыми словами показала в "Инстаграме" фото, где она и виновник торжества предстали ещё совсем молодыми.

Судьба наградила меня прекрасными братьями❤️ Которые окружили меня поддержкой, любовью и подарили возможность чувствовать себя под защитой настоящего мужского плеча. И сегодня день рождения у одного из них! Любовь Успенская

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Однако узнать на снимке артистку оказалось не так просто. Тёмные кудрявые волосы, тонкие губы, изящный бюст — так выглядела девушка на фото. И эти нюансы не остались без внимания пользователей.

Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

Удивлённые подписчики поинтересовались, действительно ли на фото Успенская. И отметили, что такие перемены во внешности сложно списать только на возраст. Комментаторы решили, что всё дело в пластических операциях, до которых она, впрочем, выглядела тоже очень привлекательно.

Люба, на фотографии вы? Platoons19

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Фото © Instagram / uspenskayalubov_official

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