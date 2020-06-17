В конце этой недели произойдёт солнечное затмение. И если большей части населения Земли удастся наблюдать лишь частное, то жителям некоторых стран повезёт больше. Подняв головы вверх, они смогут стать свидетелями кольцевого солнечного затмения, которое также называют "кольцом огня".
Фото © Twitter / ExperienceOman
В этом году затмение продлится всего 38 секунд, а полное кольцевое будет видно лишь несколько секунд. NASA составило карту, на которой можно посмотреть, с каких точек кольцо будет видно лучше всего. В список счастливчиков попали жители Центральной Африки, а также некоторых стран Азии, таких как южный Пакистан, Северная Индия, Нью-Дели, Тибет, Южный Китай и Тайвань.
Фото © NASA
Также NASA советует всем, кто планирует насладиться затмением, свериться с прогнозом погоды и выбрать место, где будет меньше вероятности наткнуться на облака.
Хорошая погода — это ключ к успешному наблюдению за затмением. Лучше увидеть короткое затмение на чистом небе, чем длинное затмение под облаками
NASA
WOW-news
Население Земли увидит редкое астрономическое явление, известное как "кольцо огня"
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