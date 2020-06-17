Население Земли увидит редкое астрономическое явление, известное как "кольцо огня"

В конце этой недели произойдёт солнечное затмение. И если большей части населения Земли удастся наблюдать лишь частное, то жителям некоторых стран повезёт больше. Подняв головы вверх, они смогут стать свидетелями кольцевого солнечного затмения, которое также называют "кольцом огня".

В этом году затмение продлится всего 38 секунд, а полное кольцевое будет видно лишь несколько секунд. NASA составило карту, на которой можно посмотреть, с каких точек кольцо будет видно лучше всего. В список счастливчиков попали жители Центральной Африки, а также некоторых стран Азии, таких как южный Пакистан, Северная Индия, Нью-Дели, Тибет, Южный Китай и Тайвань.