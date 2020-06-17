Парень выложил фото со своей детской свадьбы, и в Twitter нашли ту самую невесту спустя 16 лет

Студент юридического факультета из Хай-Уикома Джек Каллоу пару недель назад опубликовал в своём твиттер-аккаунте архивные фотографии с детской театрализованной "свадьбы", на которой он был в роли жениха. На дворе был 2004-й, а малышу исполнилось лишь четыре года. И хоть свадьба была ненастоящая, по количеству украшений и гостей этого не скажешь. От того грустнее становится, что пара с тех пор почти не встречалась.
Что ж, я женился в детском саду, лол, и не видел мою жену уже 16 лет. Неудивительно, что у меня проблемы с обязательствами
Jxck_C
Неудивительно, что пользователи соцсети тут же сделали пост вирусным. Такая милота попадается крайне редко. Пост набрал 350 тысяч лайков и сотни растроганных комментариев.
Думаю, я не одна такая, кому кажется вся эта идея очень странной, но кадры просто прелесть
_ngoziii
Кажется, это самое милое, что я когда-либо видела
zulx_0
Кроме того, в комментариях некоторые пользователи начали писать, что было бы неплохо найти эту девочку и посмотреть, как она выглядит сейчас. Публикацию репостнуло к себе на страницу более 40 тысяч человек, и, о чудо, маленькую невесту с фотографий всё же удалось найти. Теперь уже взрослая девушка тоже сделала ретвит, поделившись милым фото со свадьбы уже из своего фотоальбома.
Всё началось, когда мы были моложе, а ты был моим
renajutla
Фото © Twitter / renajutla
Когда в соцсети поняли, что парочка всё-таки нашла друг друга, реакция была однозначная. Теперь пользователи мечтают, чтобы они снова сошлись и сыграли ещё одну свадьбу, но теперь по-настоящему. Больших преград нет: девушка всё ещё живёт в Великобритании и сейчас тоже учится в университете, пишет BuzzFeed.
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