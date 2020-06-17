Парень выложил фото со своей детской свадьбы, и в Twitter нашли ту самую невесту спустя 16 лет

Студент юридического факультета из Хай-Уикома Джек Каллоу пару недель назад опубликовал в своём твиттер-аккаунте архивные фотографии с детской театрализованной "свадьбы", на которой он был в роли жениха. На дворе был 2004-й, а малышу исполнилось лишь четыре года. И хоть свадьба была ненастоящая, по количеству украшений и гостей этого не скажешь. От того грустнее становится, что пара с тех пор почти не встречалась.

Что ж, я женился в детском саду, лол, и не видел мою жену уже 16 лет. Неудивительно, что у меня проблемы с обязательствами Jxck_C

Фото © Twitter / Jxck_C

Неудивительно, что пользователи соцсети тут же сделали пост вирусным. Такая милота попадается крайне редко. Пост набрал 350 тысяч лайков и сотни растроганных комментариев.

Думаю, я не одна такая, кому кажется вся эта идея очень странной, но кадры просто прелесть _ngoziii

Кажется, это самое милое, что я когда-либо видела zulx_0

Фото © Twitter / Jxck_C

Кроме того, в комментариях некоторые пользователи начали писать, что было бы неплохо найти эту девочку и посмотреть, как она выглядит сейчас. Публикацию репостнуло к себе на страницу более 40 тысяч человек, и, о чудо, маленькую невесту с фотографий всё же удалось найти. Теперь уже взрослая девушка тоже сделала ретвит, поделившись милым фото со свадьбы уже из своего фотоальбома.

Всё началось, когда мы были моложе, а ты был моим renajutla

Фото © Twitter / renajutla